اقتصاد

حكومة إقليم كوردستان تحقّق في أسعار كهرباء الوحدات السكنية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان كمال محمد وزارة الكهرباء

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، إنها تحقق في قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بالوحدات السكنية، بعد ورود شكاوى من قاطنيها حول ارتفاع أسعارها.

وأعلنت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الأحد، أن وزير الكهرباء كمال محمد، التقى بممثلي سكان الوحدات السكنية الذي تجمعوا أمام مبنى الوزارة للتعبير عن اعتراضهم لأسعار الكهرباء.

وأكّد البيان، أن ممثلي سكان الوحدات السكنية "لم يكن لديهم شكاوى على نظام العدادات الذكية والدفع المسبق، على العكس، وصفوه بالمشروع المهم لإمداد الوحدات بالكهرباء على مدار 24 ساعة".

ولفت البيان الذي تابعته كوردستان 24، أن شكاوهم كانت فقط "على ارتفاع تسعيرة الكهرباء ضمن نظام 24 ساعة في وحداتهم السكنية"، مطالبين الوزارة بمراجعة التسعيرة.

ووفق البيان، وعد وزير الكهرباء بمتابعة الموضوع، وتشكيل لجنةٍ خاصة لإجراء جولةٍ إلى الوحدات السكنية، للاطلاع على الشكوى عن كثب، ورفع مقترحاتها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

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