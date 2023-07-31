حكومة كوردستان تطلق منصة لمكافحة الأخبار الكاذبة والمضللة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن إطلاق منصةٍ إعلامية لمكافحة المعلومات والأخبار الكاذبة والمضللة.

وقال رئيس مكتب الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، جوتيار عادل، إن المشروع يسعى لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور ومحاولة مكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة.

وأضاف خلال مراسم إعلان المنصة، أن الهدف الأول للمشروع، هو مكافحة الأخبار والمعلومات والوثائق المضللة التي تُنشَر بقصد أو بغير قصد في مختلف القنوات الإعلامية.

أما الهدف الثاني، فيقتصر على محاربة الدعاية الإخبارية الكاذبة والمربكة من خلال عرض الحقائق وتفنيد الأخبار غير الصحيحة.

كما يهدف المشروع، إلى زيادة الوعي المجتمعي ورفعه من خلال المتابعة والاهتمام بالبحث عن الأخبار والمعلومات من مصادرها الأصلية.

في غضون ذلك، أكّد عادل أن مكتب الإعلام والمعلومات سيتعاون مع وسائل الإعلام بكل السبل، لضمان نشر المعلومات الصحيحة نيابةً عن حكومة إقليم كوردستان.

وقال: "سيبذل مجلس الوزراء التاسع جهوده القصوى لضمان وصول الحقائق إلى المواطنين والرأي العام والإعلام دون تحريف".

واعتبر عادل أن مشروع المنصة الذي يهدف للقضاء على المعلومات الكاذبة، سيكون مفيداً لوسائل الإعلام والمواطنين أيضاً.