جوتيار عادل يحدّد موعد إرسال بغداد مستحقات الإقليم المالية

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس مكتب الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، أن أربيل لم يترك أي عذر لبغداد من أجل إرسال مستحقات الإقليم المالية.

وقال عادل في حديثٍ لـ كوردستان 24: "أتوقع أن ترسل بغداد المستحقات المالية ورواتب موظفي الإقليم خلال اليومين القادمين".

وأضاف: "قامت حكومة الإقليم بكل شيء من جانبها، ونأمل من الحكومة الاتحادية إرسال رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية".

ومن المقرر أن يتوجه وفدٌ فني من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، إلى العاصمة العراقية، لاستكمال الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن مستحقات كوردستان المالية.

المصدر ذاته أكّد لـ كوردستان 24، أن الوفد سيجتمع في بغداد بوفدٍ من ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية العراقية وجهاتٍ أخرى، لتدقيق ومراجعة جميع إيرادات الإقليم ونفقاته منذ مطلع العام الجاري.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان في الـ 27 تموز يوليو 2023، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول رواتب الموظفين وتنفيذ بنود قانون موازنة فيما يتعلق بحقوق الإقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني حينها، إن "رواتب موظفي إقليم كوردستان ستوزع في أسرع وقت" بعد التوصل إلى اتفاق بين الوفدين.

وأشاد هوراماني بالجهود التي بذلها وفد كوردستان، مشيراً إلى أنه بذل جهوداً كبيرة "من أجل حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم".

مؤكداً أن الاتفاق جاء بعد تفاهم بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.