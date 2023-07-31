أسعار النفط ترتفع وبرنت يتجاوز 85 دولارا

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت اسعار النفط يوم الاثنين، لتعكس هبوطها خلال الافتتاح بفعل توقعات بأن السعودية ستمدد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى سبتمبر / أيلول وتشدد الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتًا إلى 85.55 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 011:57 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتًا إلى 81.38 دولارًا للبرميل.

ومن المتوقع أن تمدد المملكة العربية السعودية خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر آخر يشمل سبتمبر / أيلول.

وقال جون إيفانز المحلل في شركة "بي في إم"، إن "هناك اضطراب في السوق ، وهو أمر ستسعى السعودية بالتأكيد إلى تفاقمه مع تراجع إنتاجها".

وخفضت التخفيضات الحالية للرياض الإمدادات بالفعل، حيث بدأت مخزونات النفط في الانخفاض في بعض المناطق - الولايات المتحدة على وجه الخصوص - حيث فاق الطلب العرض.

ومما أضاف إلى المعنويات الصعودية، بيانات يوم الاثنين، أظهرت أن منطقة اليورو عادت إلى النمو في الربع الثاني من عام 2023 ، بعد أن نجت بصعوبة من الركود الفني في مطلع العام.