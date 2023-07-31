سیاسة

بدء الاجتماع الطارئ لـ "التعاون الإسلامي" لبحث حرق المصحف

يُعقد مرئياً عن بعد على المستوى الوزاري، وفق بيان المنظمة على تويتر..
author_image Kurdistan24 اربیل
شعار منظمة التعاون الإسلامي
شعار منظمة التعاون الإسلامي
الشرق الاوسط منظمة التعاون الإسلامي الاجتماع الطارئ حرق المصحف الشريف

أربيل (كوردستان 24)- بدأ الاثنين، الاجتماع الوزاري الطارئ الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي، للتباحث بشأن تكرار حوادث حرق نسخ المصحف الشريف في السويد والدنمارك.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن المنظمة نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وأشارت المنظمة (تضم 57 دولة)، إلى بدء الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي، بشأن تكرار حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك.

وبثت وقائع الجلسة التي تعقد مرئياً عن بعد عبر حساب المنظمة بمنصة يوتيوب، وفق مراسل الأناضول.

من جانبها، نقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، لقطات من انطلاق الاجتماع الوزاري الطارئ ذاته، مشيرة إلى بدء الاجتماع.

والأحد، أعلنت الأمانة العامة للمنظمة، انطلاق الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بمدينة جدة غربي السعودية بشأن حرق المصحف.

ووفق بيان المنظمة، عقد كبار المسؤولين اجتماعهم التحضيري بغية رفع توصياتهم إلى الدورة الوزارية الاستثنائية التي تقام عن بعد بشأن تكرار حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك.

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً.

وفي 26 يوليو تموز الجاري، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

 

المصدر: الأناضول

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف