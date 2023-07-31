المفوضية: إجراءات لرفع نسبة تحديث سجل الناخبين وزيادة المشاركة بالانتخابات المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على تحديث سجل الناخبين، وفيما حددت موعد بدء جدول العمليات للانتخابات المحلية في إقليم كوردستان، أشارت إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الوعي الانتخابي هناك.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل لوكالة الأنباء العراقية إننا" زرنا أربيل وكان الهدف الرئيس هو اللقاء بمنظمات المجتمع المدني والناشطين المدنيين لحث الجمهور على تحديث سجل الناخبين ورفع نسبة التحديث بالإضافة إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة".

وبين أن" النشطاء ومنظمات المجتمع المدني لهم دور فعال في عملية التواصل الاجتماعي مع المجتمع ويمثلون الصورة الحقيقية للمجتمع العراقي".

وأضاف، أن" التعاون المستمر سيثمر عن تحقيق الهدف برفع نسبة تحديث سجل الناخبين وكذلك توزيع بطاقة الناخب البايومترية والمساهمة في الانتخابات المقبلة".

واشار إلى، أن" لدى المفوضية مكاتب في أربيل ودهوك وتعمل الآن بشكل كبير في عملية تحديث سجل الناخبين الذي يهدف لعاملين رئيسين وهو تحديث أسماء المشاركين بانتخابات الإقليم ليكون هناك سجل رصين وإلكتروني بنسبة مشاركة عالية، فضلا عن تحديث سجل المهجرين والمقيمين في أربيل".

وتابع، أن" المفوضية استخدمت في انتخابات مجلس النواب السابقة آلية العد والفرز الإلكتروني والسجل الإلكتروني والورقي، ولها صلاحية بحسب المادة السابعة من القانون باستخدام آليات الاقتراع وإجراءات التحديث ذاتها في عملية انتخابات الإقليم"، موضحا، أن" جدول العمليات بالنسبة لانتخابات الإقليم سيبدأ في الأول من آب المقبل ويستمر لحين إجراء الانتخابات نهاية العام".

وذكر، أن" المفوضية تسعى لتعزيز الوعي الانتخابي لدى المواطنين من خلال وسائل الإعلام، والتي نحث من خلالها المواطنين إلى مراجعة مراكز التسجيل وخاصة المواليد الجديدة وهي 2004 و2005، إضافة إلى لقاءاتنا مع منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة لتوعية المواطنين ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي أيضا".

وبين، أن" المفوضية ستشرف وتنفذ انتخابات إقليم كوردستان بتكنولوجيا حديثة؛ لأن انتخابات الإقليم السابقة للمحافظات اعتمدت على السجل الورقي"، لافتا إلى، أن" هناك شراكة حقيقية مع الإعلام، وعقدنا مؤتمرا للقنوات الإعلامية بهدف شرح إجراءات المفوضية وعملها وآخر تطوراتها في إجراءاتها بتنفيذ جدول عملياتها".

وأكد، أن" المفوضية وصلت إلى مراحل جيدة في تحديث سجل الناخبين الذي يشهد إقبالا كبيرا، وسنتوقع تحديث سجل نصف مليون ناخب وهذا العدد جيد قياسا بالانتخابات السابقة".