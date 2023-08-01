اقتصاد

عبد الله: ننتظر عرض مشروع قانون النفط والغاز على البرلمان

بحسب مشروع قانون النفط والغاز، سيعاد تنظيم عمليات استخراج النفط وصادراته، بين أربيل وبغداد وفق الدستور
author_image Kurdistan24 اربیل
شاخوان عبد الله
شاخوان عبد الله
کوردستان شاخوان عبد الله قانون النفط

أربيل (كوردستان 24)- لم ينجح البرلمان العراقي طوال 18 عاماً الماضية من تمرير قانون النفط والغاز، بسبب الخلافات السياسية.

لكن أربيل وبغداد شكّلتا لجنةً لكتابة مسوّدة جديدة لقانون النفط والغاز، يقول نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله إنهم ينتظرون موافقة مجلس الوزراء و إحالته للبرلمان للمصادقة.

يأتي ذلك، بعد اتفاقٍ بين أربيل وبغداد ينص على ضرورة الموافقة على مشروع قانون النفط والغاز بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة، لكن مرّت 3 أشهر على الموعد ولم يتغيّر شيء.

وفي هذا السياق، يؤكّد عضو دولة القانون، محمد الشمري، إن إقليم كوردستان "دعا للموافقة على القانون، ورئيس الوزراء العراقي من جانبه وعد بذلك، لكن لم يتم التوصّل لاتفاقٍ سياسي حتى الآن لإقراره".

وبحسب مشروع القانون الآنف الذكر، سيعاد تنظيم عمليات استخراج النفط وصادراته، بين أربيل وبغداد وفق الدستور، بما فيه الإشراف على الحقول النفطية.

وفي وقتٍ سابق، قال عضو لجنة النفط والطاقة بمجلس النواب العراقي لـ كوردستان 24، إن خطوات مهمة "اتُّخِذت بشأن القانون".

معتبراً في الوقت ذاته، أن ما تبقى "مرهونٌ باتفاقيات سياسية، لأنه في حال إقراره، سيكون القانون الأهم في البلاد".

 

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