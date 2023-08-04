إقليم كوردستان يستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية

أربيل (كوردستان 24)- حددت رئاسة إقليم كوردستان الـ 25 فبراير شباط 2024، موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، في خطوةٍ لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، وقال عنه المتحدث باسم حكومة الإقليم إن الموعد النهائي كان بالتشاور مع جميع الأطراف.

ومن المقرّر أن ترسل رئاسة الإقليم الموعد النهائي إلى المفوضية المستقلة العليا في العراق والتي ستشرف على إجراء الانتخابات بالتنسيق مع حكومة كوردستان.

وأبدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كأول حزبٍ سياسي، استعداده لإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المقرر.

بينما أعلن المتحدث باسم دائرة الانتخابات في الحزب أن الأخير سيشارك بـ 100 مرشح، بنسبة 30% نساء.

بالمقابل، رحبت البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان والعراق بموعد الانتخابات البرلمانية.

وستجرى انتخابات الدورة السادسة، وفق قانون انتخابات برلمان كوردستان المعدّل عام 2013، والمكوّن من 100 مقعد عام و 11 مقعد "كوتا" موزّعة بين التركمان والمسيحيين.

وينصّ القانون الآنف الذكر، على إجراء الانتخابات بالاقتراع السري المباشر بموجب نظام القائمة المفتوحة المحدود، على ألا تقل نسبة المرشحات في أية قائمة انتخابية عن 30 %، وأن يكون الحد الأدنى لسنّ الترشح 25 عاماً.

وبحسب قانون انتخابات مجلس النواب الكوردستاني، ستكون حصة الكلدان والسريان والآشوريين خمسة مقاعد، والتركمان أيضاً خمسة مقاعد، ومقعدٌ واحد للأرمن، وستتنافس هذه الأقليات على المقاعد 11 المحددة.

وستبدأ الحملات الانتخابية بعد يومٍ واحد من إعلان مفوضية الانتخابات الموافقة على القوائم، على أن تنتهي قبل 48 ساعة من بدء عمليات الاقتراع.

مدة دورة برلمان الإقليم أربع سنوات، تبدأ من أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستوري، في أول جلسة للدورة المنتخبة، وتنتهي في الجلسة الأخيرة من العام الرابع.