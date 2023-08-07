احتياطي قطر الأجنبي يرتفع 14.3 بالمئة في تموز

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في يوليو تموز الماضي، بنسبة 14.3 بالمئة على أساس سنوي، في ارتفاع للشهر الـ65 على التوالي.

وأوضحت بيانات مصرف قطر المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 241.57 مليار ريال (66.47 مليار دولار) في الشهر الماضي.

وكانت الاحتياطيات في قطر بلغت 211.33 مليار ريال (58.2 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام 2022.

وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر بنسبة 0.3 بالمئة، صعوداً من 240.74 مليار ريال (66.2 مليار دولار) في يونيو حزيران 2023.

وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهرياً منذ أن بدأت النمو في مارس آذار 2018.

وتستفيد قطر من نمو إيرادات بيع الغاز، وسط انتعاش الطلب العالمي في ظل القيود المفروضة على الغاز الروسي بسبب الحرب الأوكرانية.

وتعتبر قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم، مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.

المصدر: الأناضول