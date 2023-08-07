اقتصاد

احتياطي قطر الأجنبي يرتفع 14.3 بالمئة في تموز

وتعتبر قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال
author_image Kurdistan24 اربیل
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
الشرق الاوسط قطر ارتفاع الاحتياطي الأجنبي 143 بالمئة

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في يوليو تموز الماضي، بنسبة 14.3 بالمئة على أساس سنوي، في ارتفاع للشهر الـ65 على التوالي.

وأوضحت بيانات مصرف قطر المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 241.57 مليار ريال (66.47 مليار دولار) في الشهر الماضي.

وكانت الاحتياطيات في قطر بلغت 211.33 مليار ريال (58.2 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام 2022.

وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر بنسبة 0.3 بالمئة، صعوداً من 240.74 مليار ريال (66.2 مليار دولار) في يونيو حزيران 2023.

وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهرياً منذ أن بدأت النمو في مارس آذار 2018.

وتستفيد قطر من نمو إيرادات بيع الغاز، وسط انتعاش الطلب العالمي في ظل القيود المفروضة على الغاز الروسي بسبب الحرب الأوكرانية.

وتعتبر قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم، مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.

 

المصدر: الأناضول

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف