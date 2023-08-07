رئيس حكومة كوردستان يتعهد بمعالجة طفلة تم إحراقها بالأسيد

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بمعالجة الطفلة نورا عباسي التي احترقت أجزاء من جسدها جراء سكب مادة الأسيد عليها.

وقال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان برزنجي، في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه، "في الشهر الماضي احترقت أجزاء من جسد طفلة تبلغ من العمر عامين جراء سكب مادة حارقة عليها".

وأضاف أن "مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني كان يتابع القضية عن كثب، وباستمرار كان على الخط، وذلك بهدف ضمان صحة الطفلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، كما وجه بفعل كل ما يلزم" لإنقاذ حياتها.

وأشار إلى أن "وزارة الصحة كذلك كانت على تواصل مع المستشفى التي تُعالج فيه، وأُجريت لها عدة عمليات أولية، والاستعدادات جارية لإجراء عملية جراحية كبرى"، مشدداً على أن "صحتها الآن مستقرة، وسيتم فعل كل ما يلزم لأجلها".

وفي يوم 24 تموز 2023، بعد أن تم تركها في عهدة جدتها من جهة الأب وعمها، تم سكب مادة الأسيد الحارقة على جسد الطفلة نورا عباسي التي تبلغ من العمر عامين.

وفي وقت سابق، قال عم الطفلة أحمد حمد أمين، في تصريح لـ كوردستان24، "نورا احترق جسدها بشكل كامل بعد سكب مادة الأسيد عليها"، مشيراً إلى أنه "تمت محاولة إعطائها مادة الأسيد عن طريق الفم، لكنه سُكب على جسدها ومن ثم احترق جسدها بالكامل".

وأكد أن "الحادثة وقعت بحدود الساعة التاسعة مساء في ناحية رزكاري التابعة لقضاء خبات بأربيل، وبعد ذلك تم إسعافها إلى مستشفى إيميرجينسي في المدينة".