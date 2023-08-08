"تكنولوجيا المعلومات" في الإقليم تطلق نظام شكاوى المواطنين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة تكنولوجيا المعلومات في حكومة إقليم كوردستان، عن إطلاق نظام شكاوى المواطنين، وهي بوابة رقمية تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى بسهولة وتلقي الملاحظات من الجهات الحكومية.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن النظام وفق ما نقلت دائرة الإعلام والمعلومات: إن "نظام شكاوى المواطنين (CCS) خدمة مهمة تم رقمنتها مؤخراً، وتعتبر أداة ضرورية للحكومة ومواطنيها لأنها تمكن المواطنين من إسماع أصواتهم".

وتم تطوير النظام بهدف تقريب المواطنين من الحكومة من خلال تقليل الفجوة بينهم وبين الجهات المعنية، وتعزيز رضا المواطنين وتحسين خدمات المؤسسات الحكومية بما يلبي المتطلبات العامة، كما يسهل النظام تلقي ملاحظات المواطنين حيث إن مشاركة المواطنين في أداء الحكومة تعد من المعايير الجوهرية ويتوافق مع معايير البنك الدولي لقياس نضج التكنولوجيا الحكومية في أي بلد، وقد تم تنفيذ النظام من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات بالكامل بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء.

وبحسب تقرير صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات اليوم الثلاثاء، يعد النظام الجديد "أداة قوية تساعد حكومة إقليم كوردستان على تنظيم الشكاوى، وتوفير رؤية واضحة لنقاط الضعف وتحديد أولويات الحلول"، كذلك يسمح النظام للمواطنين بتقديم الشكاوى ضد الخدمات الحكومية أو الأفراد العاملين في الحكومة وتحويل الشكاوى مباشرة إلى الجهات الحكومية ذات الصلة.

الجدير بالذكر أن النظام يحفظ بيانات المواطنين بشكل آمن وتتم معالجة الشكاوى بخصوصية وشفافية وسرية تامة، وفق التقرير.

ولتقديم شكوى، يجب ألا يقل عمر المشتكي عن ١٨عامًا، وأن يكون من حاملي الجنسية العراقية، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال تقديم المعلومات الشخصية الأساسية ووصف تفصيلي للشكوى مع إرفاق أي مستندات ضرورية لدعم المطالبة وبيان الجهة المعنية التي يتم الشكوى عليها. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري التحقق من الربيد الالكتروني أو رقم الهاتف لتلقي الإشعارات بشأن حالة الشكوى.

عند تقديم الشكوى بنجاح، سيتلقى المواطن بريدًا الكترونيًا أو رسالة نصية قصيرة تحتوي على رمز التحقق، والذي يمكن استخدامه لتوثيق الشكوى. علاوة على ذلك، يمكن تتبع حالة الشكوى والحصول على النتيجة باستخدام البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المسجل مع رمز الشكوى المخصص.

وقال بارزاني: إن "نظام شكاوى المواطنين (CCS) خدمة مهمة تم رقمنتها مؤخراً، وتعتبر أداة ضرورية للحكومة ومواطنيها لأنها تمكن المواطنين من إسماع أصواتهم".

وأضاف "من أولويات حكومتي منح مواطنينا إمكانية الوصول إلى الخدمات بشكل أبسط وأسرع وأكثر شفافية."