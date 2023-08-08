العمليات المشتركة تعلن تفاصيل الضربة الجوية في حمرين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء 8 آب أغسطس 2023، تفاصيل الضربة الجوية في حمرين.

وذكر بيان للقيادة، أنه "استنادا لمعلومات دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبأشراف ومتابعة وتخطيط خلية الاستهداف/قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران الجيش ضربة قاصمة لهذه الاوكار في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

واضاف ان "العملية اسفرت عن تدمير عجلة نوع بيك ٱب تستخدم من قبل ما يسمى العسكري العام لولاية صلاح الدين وتدمير عجلة نوع تركتر تستخدم في حفر الانفاق وتدمير مضافتين على شكل أنفاق يستخدمها الارهابيون للدعم اللوجستي".

واكد ان "القوات الامنية كافة في قواطع المسؤولية ستبقى بالمرصاد لهذه العناصر العفنة".