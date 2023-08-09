بغداد.. وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني يجتمع مع بافل الطالباني

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأربعاء، في العاصمة الاتحادية بغداد، مع بافل الطالباني.

وقال موفد كوردستان24 إلى بغداد، نورس عبد الله، إن الجانبين بحثا مسألة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، والعلاقات السياسية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، فضلاً عن مجموعة أخرى من القضايا التي تشغل اهتمام الطرفين.

وكان وفدٌ من المكتب السياسي للحزب الدیمقراطي الكوردستاني وصل يوم الاثنين إلى بغداد لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأحزاب السياسية في ائتلاف إدارة الدولة، لمناقشة جملة من القضايا.

واجتمع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أمس الثلاثاء، مع كل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وترأس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، الذي ضم كلاً من فؤاد حسين، وهوشيار زيباري، وبشتيوان صادق، ونوزاد هادي، وجعفر إيمينكي، وشاخوان عبد الله، وبنكين ريكاني، وأوميد صباح، وفارس عيسى.

وفي حديث سابق لـ كوردستان 24، قال ريبوار بابكايي العضو في الدورة الخامسة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان، إن هذه الزيارة "لا تهدف إلى مناقشة القضايا السياسية والتوصّل لاتفاق سياسي".

واعتبر أن تلك "كانت مرحلة وانتهت، لأن الزيارة هذه المرة ستكون بهدف إيصال رسالة الإقليم السياسية إلى الأحزاب العراقية، خاصة الشيعة الذين يشكّلون الغالبية".

وتتضمن رسالة الإقليم، بحسب بابكايي، "إذا لم تلتزم الأحزاب والحكومة العراقية بالاتفاقات الموقعة بين بغداد وأربيل بشأن قانون الميزانية ومشروع قانون النفط والغاز، فسيكون لإقليم كوردستان خياراته الخاصة".

وتتزامن زيارة وفد الديمقراطي مع زيارةٍ أخرى لوفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، السبت الماضي، برئاسة رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، لمناقشة تنفيذ قانون الموازنة وصياغة مشروع قانون النفط والغاز.