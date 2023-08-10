أمريكا تعلن حصيلة عملياتها ضد داعش في سوريا والعراق خلال تموز

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الأربعاء 9 آب أغسطس 2023، حصيلة عملياتها ضد تنظيم داعش، في سوريا والعراق، خلال شهر تموز المنصرم.

وقالت القيادة المركزية، ان قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش نفذ 31 عملية ضد التنظيم في سوريا والعراق خلال تموز الماضي.

وجاء بحسب بيان نشرته على حسابها الرسمي في "إكس" (تويتر سابقًا)، أن العمليات أسفرت عن اعتقال 30 عنصرًا من التنظيم خلال المدة الزمنية نفسها، ومقتل خمسة آخرين.

وفي سوريا وحدها، نفذت قوات التحالف 11 عملية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية، أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من التنظيم واعتقال ستة آخرين.

وبلغ عدد العمليات في العراق 20 عملية نفذتها قوات التحالف مع "حلفائها المحليين"، أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر التنظيم، واعتقال سبعة آخرين.

ونوّه البيان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنفذ أي عملية منفردة في سوريا والعراق خلال تموز الماضي.

واختتم البيان الأمريكي بقول قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، “إن شراكتنا مع قوات الأمن العراقية و(قوات سوريا الديمقراطية) ضرورية لمواجهة التحديات التي يفرضها تنظيم داعش في المنطقة، وسيظل شركاؤنا منخرطين بقوة لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم.