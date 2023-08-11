النزاهة تضبط شبكة لسرقة الحصة التموينية وبيعها في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- ضبطت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة شبكةً كانت تحاول سرقة موادٍ من الحصة التموينية وبيعها في أسواق كركوك.

وقالت هيئة النزاهة في بيانٍ لها، إن دائرة التحقيقات وبموجب مذكرة قضائيَّة، شكّل مكتب تحقيق الهيئة في كركوك فريق عمل؛ للتحري عن معلومات تتضمن حصول سرقة لمادة الرز من مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائيَّة ضمن مفردات البطاقة التموينيَّة، وبيعها في الأسواق المحلية".

وتابع: "من خلال التدقيق والتحري تم ضبط كميَّات من مادة الرز المسروقة من مخازن وزارة التجارة في محافظة كركوك، تم شراؤها من أصحاب المحلات وبيعها في الأسواق المحلية".

وقالت هيئة النزاهة العراقية، إن العمليَّة "أسفرت عن ضبط صاحب مكتب لبيع المواد الغذائيَّة اعترف عند التحقيق معه بأنه قام بشراء تلك المادة المسروقة من أحد الوسطاء وبتعاون من أحد موظفي وزارة التجارة في المحافظة".

كما "تم ضبط السائق الذي يعمل لدى متعهد نقل مفردات البطاقة التموينيَّة الذي قام بإخراج المادة المسروقة من المخازن وبيعها في الأسواق المحلية بتوجيه من أمين المخزن حسب اعترافاته، والذي تم إلقاء القبض عليه بموجب قرار قضائي".

ونوّهت الهيئة إلى "تنظيم محاضر ضبط أصوليَّة، وعرضها بصحبة المتهمين والمبرزات على قاضي التحقيق، الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".