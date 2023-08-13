انفجارات تهز دمشق وهجمات تطال مخازن ميليشيات إيرانية

أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الانسان، انه بعد الانفجارات التي هزت العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الأحد، تعرضت مستودعات صواريخ تابعة لفصائل موالية لإيران في منطقة جبلية غرب العاصمة السورية، الى هجمات.

إلا أنه أشار إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن قصف إسرائيلي بصاروخ أرض – أرض، أو انفجار على الأرض.

وأوضح المرصد أن الانفجارات تسببت بخسائر مادية، بينما لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية إلى الآن.

وجاءت تلك الانفجارات بعد نحو أسبوع على مقتل وجرح أربعة عسكريين سوريين جراء قصف إسرائيلي استهدف، مواقع في محيط دمشق، بحسب ما أعلنت في حينه وزارة الدفاع السورية.

وشنّت اسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش وأخرى لحزب الله اللبناني، وميليشات أخرى موالية لإيران، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

لكن نادرا ما تؤكد تل أبيب تنفيذ ضربات على الأراضي السورية.