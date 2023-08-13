التربية الاتحادية: نسب النجاح النهائية العامة لطلبة السادس الإعدادي المتداولة "غير دقيقة ومغلوطة"

أربيل (كوردستان 24)- دعت وزارة التربية الاتحادية، اليوم الأحد 13 آب اغسطس 2023، إلى الانتباه وتوخي الحذر والتأكّد من دقة المعلومات التي تتناولها مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نسب النجاح النهائية العامة لطلبة السادس الإعدادي، مؤكّدة أن النتائج المتداولة غير دقيقة ومغلوطة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "ما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي حول نسب النجاح النهائية العامة للطلبة غير دقيق ومغلوط وأنها ستحدد بعد إعلان نتائج الدور الثاني".

وأشار البيان، إلى أن "الكثير من المؤجلين لدرس أو درسين، هم من الطلبة المتميزين وأن نتائجهم سيكون لها تأثير على النسب المعلنة حالياً بعد انتهاء الدور الثاني".

وأكد أن "الدرجات المضافة مثل درجة عدم الرسوب، ودرجة اللغة (الفرنسي وغيرها)، إضافة إلى درجات ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب، هي درجات تضاف من قبل وزارة التعليم، ولا علاقة لها بوزارة التربية".

ودعت الوزارة وفقاً للبيان، إلى "الانتباه وتوخي دقة المعلومات".