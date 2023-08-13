سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الكندي لدى العراق بمناسبة انتهاء مهام عمله

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)-  استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 13 آب (أغسطس) 2023، السفير الكندي لدى العراق غريغوري غاليغان، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للسفير الكندي على أدائه وجهوده التي بذلها أثناء فترة عمله من أجل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وكندا، وعبّر عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهمته المستقبلية.

من جانبه، ثمّن السفير الكندي ما تقدمه حكومة إقليم كوردستان من تعاون وتنسيق مع سفارة بلاده لدى العراق.

وتطرق الاجتماع، الذي حضرته مسؤولة مكتب السفارة الكندية في أربيل تامي أميز، إلى انتخابات برلمان كوردستان وأهمية إجرائها في موعدها المحدد، وكذلك حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، بما يضمن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

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