معين الكاظمي: الاجتماعات بين أربيل وبغداد مستمرة لحسم صياغة مواد قانون النفط والغاز

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الأحد، أن الاجتماعات مستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لحسم صياغة مواد قانون النفط والغاز.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الكاظمي قوله: "حتى الآن لم يتم حسم قانون النفط والغاز"، مشيراً إلى أن "هنالك اجتماعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط وتوجد مسودة لقانون النفط والغاز أعدتها وزارة النفط".

وأكد أنه "تم مناقشة المسودة بجولة أولى من الاجتماعات"، مبيناً أنه "ستكون هناك جولة ثانية للوصول إلى قناعات مشتركة".

وأوضح أن "هنالك 40 مادة في قانون النفط والغاز المقترح تتضمن تحديد صلاحيات الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة النفط الاتحادية وصلاحيات المحافظات المنتجة للنفط و صلاحيات الأقاليم ومنها إقليم كوردستان لتكون هنالك حالة من التنظيم والاستقرار في المواقف عند تطبيق القانون بعد تشريعه في مجلس النواب".

وأعلنت وزارة النفط العراقية، في الـ 5 من آب أغسطس الجاري، عقد اجتماعٍ موسّع بحضور وفد من حكومة إقليم كوردستان لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز.

وقالت الوزارة، إن الاجتماع تمخّض عن تشكيل لجان لمتابعة تلك المناقشات والتنظيم للاجتماعات اللاحقة.

كذلك تقديم ورقة عمل من خلال اللجان على أساس الرؤيا التي قدمتها الوزارة وحكومة إقليم كوردستان والمحافظات المنتجة، في ضوء المناقشات التي جرت خلال الاجتماع والمناقشات السابقة، وصولاً لإعداد المسودة النهائية لقانون النفط والغاز.

وكان عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، صباح صبحي، أكّد في حديث سابق لـ كوردستان 24، أن مسوّدة قانون النفط والغاز لم توضّح حتى الآن، ما إذا كان سيُسمح لإقليم كوردستان باستخراج النفط أم لا.

وأشار إلى أن مسوّدة القانون "أُعدِّت من جانب واحد ولم يؤخذ برأي حكومة إقليم كوردستان".