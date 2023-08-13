سیاسة

بيشوا هوراماني لـ كوردستان24: وفد من حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد الثلاثاء المقبل

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الأحد، أن وفداً من حكومة الإقليم سيزور العاصمة الاتحادية بغداد، يوم الثلاثاء المقبل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأولوية هي لرواتب الموظفين، عند وصول الموازنة من بغداد.

وقال بيشوا هوراماني في تصريح لـ كوردستان24، إن وفد حكومة إقليم كوردستان سيبحث موضوع قانون الموازنة مع وفد الحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "إقليم كوردستان قد أوفى بجميع التزاماته، وننتظر إرسال موازنة الإقليم".

وبشأن أسباب زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد، أوضح هوراماني أن "السيد رئيس الوزراء وجه الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان بتقديم كافة التسهيلات للفرق الفنية العراقية، وعدم ترك أي أسئلة دون إجابة".

كما أعلن المتحدث باسم حكومة الإقليم، أن "وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد الأحد المقبل، وذلك بهدف مناقشة ملف قانون النفط والغاز".

وشدد على أن "إقليم كوردستان يدعو إلى اتخاذ النصوص الدستورية أساساً لتشريع قانون النفط والغاز"، مؤكداً أن "الأطراف الرئيسية التي ستبحث ملف النفط والغاز هي حكومة إقليم كوردستان، والمحافظات المنتجة للنفط، والحكومة الاتحادية".

يتبع..

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