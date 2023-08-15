واشنطن تعتزم إرسال مساعداتٍ جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة عن عزمها لإرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيانٍ صحفي، الاثنين، إن المساعدات تتضمن ذخائر للدفاع الجوي والمدفعية وعتاداً مضاداً للمدرعات وأجهزة إضافية لدعم جهود إزالة الألغام.

يأتي ذلك، في وقتٍ أعلن مسؤولان أميركيان، الاثنين الماضي، أن واشنطن ستبدأ صرف 6.2 مليار دولار من أرصدة اكتُشفت بعد خطأ محاسبي في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أدى إلى تضخيم قيمة المساعدات الخاصة بأوكرانيا المقدرة بمليارات الدولارات.

وفي وقتٍ سابق، قال البنتاغون إنه خصص عن طريق الخطأ قيمة أعلى من المسموح له بإرسالها من الأسلحة الأميركية إلى كييف حين استخدم الموظفون "قيمة الإحلال" بدلاً من "قيمة الاستهلاك" لجدولة ذخيرة وصواريخ ومعدات أخرى أرسلت إلى أوكرانيا بمليارات الدولارات. ويصب ذلك في مصلحة كييف.

وقال المسؤولان إن البدء في استخدام هذه الأموال المكتشفة مهم، لأنها تمثل آخر دفعة من مبلغ أجازه الكونغرس سابقاً لسلطة السحب الرئاسي بقيمة 25.5 مليار دولار يمكن للإدارة استخدامه لإرسال أسلحة من المخزونات الأميركية في حالة الطوارئ.

وتعمل واشنطن حالياً على طلب ميزانية تكميلية لمواصلة مساعدة كييف.

وذكر المسؤولان أن الإعلان عن 200 مليون دولار، سيكون الشريحة الأولى من سلطة سحب رئاسي أُجيزت سابقاً بقيمة 6.2 مليار دولار، بحسب رويترز.

في غضون ذلك، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي، الاثنين، الولايات المتحدة على الحزمة الجديدة من الأسلحة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت دعمها لأوكرانيا مع بدء الحرب الروسية على كييف في الـ 24 فبراير شباط 2022.