المفوضية العليا تكشف عدد قوائم الترشيح المستلمة وتمدد فترة التحديث البايومتري

أربيل (كوردستان 24)- كشفت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء 15 آب أغسطس 2023، عن عدد قوائم الترشيح المستلمة لخوض الانتخابات المحلية حتى تاريخ يوم أمس، في وقت مددت فيه فترة التحديث البايومتري، لمدة خمسة أيام.

ونقلت وكالة الانباء العراقية، عن المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن" مجلس المفوضين قرر غلق فترة استلام قوائم المرشحين المنفردة في يوم 8/14 التي أسفرت عن استلام 63 قائمة منفردة".



وأضافت، أن" مجلس المفوضين وافق على تمديد استلام قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب لغاية 8/20 وتم حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم أمس الإثنين الماضي استلام 198 حالة تسجيل أو استلام للقوائم في مكاتب المحافظات الانتخابية غير المنتظمة بإقليم".

من جهة أخرى قالت المفوضية في بيان، إنه" تقرر تمديد فترة التحديث البايومتري لمدة خمسة أيام اعتبارا من يوم غد الأربعاء 16 /8 ولغاية 20 / 8 / 2023"، مؤكدة، أن" دوام جميع مراكز التسجيل سيكون من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، وسيكون يوما الجمعة والسبت دواما رسميا".

وأضافت، أنه" يكون دوام الموظفين على شكل وجبتين، الأولى من الساعة الثامنة صباحا لغاية الثانية ظهرا والثانية من الساعة الثانية ظهرا إلى الثامنة مساء".