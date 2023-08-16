سیاسة

قادمة من سوريا.. الجيش الأردني يسقط مسيّرة محمّلة بمواد متفجرة

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط الجيش الاردني طائرة مسيرة قادمة من سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أسقط الجيش الأردني، اليوم الاربعاء، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الأراضي السورية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت (بترا) نقلا عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن "قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة من دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أن فريقا من سلاح الهندسة الملكي واجَه الطائرة المسيرة التي تحمل مواد متفجرة من نوع "تي إن تي".

وتابع "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وتبدي السلطات الأردنية قلقها إزاء الانفلات الأمني في جنوبي سوريا، وقد كررت اتهامات أميركية بأن مليشيات موالية لإيران تحميها وحدات من القوات السورية تدير شبكات لتهريب المخدرات بمليارات الدولارات.

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