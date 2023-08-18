واشنطن تقرّ إرسال مقاتلات إف-16 لكييف

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول أمريكي أن بلاده وافقت على إرسال طائرات إف-16 المقاتلة من الدانمارك وهولندا إلى أوكرانيا.

وسعت أوكرانيا بقوة للحصول على مقاتلات إف-16 أميركية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

وقالت وكالة رويترز نقلا عن المسؤول قوله إن واشنطن منحت الدانمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأنها ستُسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز إف-16 إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب.

وأفاد المسؤول الأميركي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أرسل خطابين لنظيريه الدانماركي والهولندي يؤكد لهما أن الولايات المتحدة ستوافق على الطلبات.

وقال بلينكن في خطابيه إنه "يظل من الحيوي أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها ضد عدوان روسيا المتواصل وانتهاكها سيادتها".

وكان من المقرر أن يبدأ تحالف من 11 دولة تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل الطائرات من طراز إف-16 هذا الشهر في الدانمارك.

وكانت أوكرانيا استبعدت أن تتمكن من استخدام طائرات إف-16 أمريكية الصنع خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين، لكنها قالت إنها تكثف إنتاج الطائرات المسيرة بشكل كبير.

وكانت أوكرانيا أعلنت أمس الخميس أنها تسلّمت من ألمانيا نظام "إيريس-تي" الصاروخي المضاد للطائرات لتعزيز دفاعاتها الجوية.