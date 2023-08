مسرور بارزاني يعزي حكومة وشعب فرنسا

أربيل (كوردستان24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت 19 آب/أغسطس 2023 عن تعازيه للحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي في وفاة الجندي الفرنسي العامل ضمن قوات التحالف الدولي في العراق والذي توفي نتيجة حادث مروري قرب أربيل، وتمنى الشفاء العاجل للجندي الجريح الاخر.

وقال الرئيس الفرنسي في وقت متأخر من الليلة الماضية "ان جندياً فرنسياً لقي حتفه بحادث مروري أثناء قيامه بمهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية"، من ناحيتها قالت وزارة الجيوش الفرنسية "ان جندياً آخر أصيب في الحادث ويتلقى العلاج في مستشفى ببغداد".

وقال رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني في بيان له على صفحته الرسمية على موقع "X" تويتر سابقاً "ننضم للحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي في حداد الضابط بابتايز كاوشوت الذي توفي في حادث مروري قرب أربيل".

وفي جزء آخر من البيان قال رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني "في هذا الوقت الحزين نقدم التعازي لعائلة الضابط الفرنسي، وكما ونتمنى الشفاء العاجل للجندي الفرنسي الجريح".

وتحتل فرنسا المرتبة الثانية في قائمة شركاء العراق في مجال التعاون العسكري من حيث عدد الأفراد في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وتشارك في البعثة التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي في العراق.

We join the French government and people in mourning the loss of Sergeant Baptiste Gauchot in a road accident near Erbil today.



Our thoughts are with his family during this tragic time. We also pray for the swift recovery of the wounded soldier -mb.