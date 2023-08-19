هيمن هورامي: الرئيس بارزاني يؤكد دائماً على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الكوردستانية في موعدها

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هيمن هورامي، اليوم السبت، أن الرئيس مسعود بارزاني يؤكد دائماً على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان في موعدها المحدد.

وقال هيمن هورامي في تصريح لـ كوردستان24، إن "زيارة الرئيس بارزاني إلى منطقة بهدينان، محافظة دهوك، إدارة زاخو المستقلة، قضاءي آميدية (العمادية) وآكري (عقرة)، تهدف إلى الاستماع عن كثب لآراء أهالي ومختلف شرائح المنطقة".

وأضاف: "الرئيس بارزاني في كل لقاءاته مع المواطنين يقول: إنني أود التحدث بشكل قليل والاستماع إليكم (الجماهير) بشكل أكثر"، مبيناً أن "ذلك يدخل في إطار اهتمام الرئيس بارزاني لآراء المواطنين، لأن سيادته يخبرنا دوماً بأن نكون في خدمة المواطنين، وأن نكون على تواصل مباشر معهم باستمرار، فضلاً عن أن تكون كوادرنا قريبة من المواطنين وأن تقدم لهم الخدمات".

وأكد أن "الرئيس بارزاني لا يلتقي بالمواطنين لأسباب انتخابية، بل ستتواصل لقاءاته معهم في مرحلة ما بعد الانتخابات أيضاً"، لافتاً إلى أن "الرئيس بارزاني يؤكد دائماً على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وذلك لتجديد شرعية مؤسسات إقليم كوردستان".

وأوضح هورامي: "اجتمع الرئيس بارزاني اليوم مع كوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لمناقشة أداء الحزب من حيث التنظيم، إضافة إلى كيفية رؤية كوادرنا للتغييرات".

والتقى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، في منطقة بادينان بمختلف شرائح المجتمع، واستمع عن قرب لآراء وأبرز مطالب المواطنين وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني.