خوشناو يعلن دعمه لحملة وزارة الصحة لإتلاف الأدوية منتهية الصلاحية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، عن دعمه للحملة التي أطلقتها وزارة الصحة بإقليم كوردستان لإتلاف الأدوية منتهية الصلاحية في أربيل.

وقال خوشناو في مؤتمرٍ صحفي اليوم الاثنين: "نعلن دعمنا لحملة وزارة الصحة، كما نعرب عن استعدادنا للتعاون مع عمل المديرية العامة لصحة أربيل، ونهنّئ كل من شارك بها".

ووفق محافظ أربيل، فإن الحملة ستقدم كافة التسهيلات للمواطنين، قائلاُ: لذلك لا يوجد سبب في عدم المشاركة بها، يمكننا المشاركة بطريقةٍ سهلة".

وأضاف: "المركبات التي تجمع يومياً القمامة من الشوارع وأحياء أربيل، لديها مكان خاص مخصص لهذه الغاية".

ودعا خوشناو جميع المواطنين إلى "عدم وضع الأدوية- سواء منتهية الصلاحية أو غير المستخدمة- في حاوية القمامة، وإنما وضعها في كيس وتسليمها إلى دعاة حماية البيئة".

أما بالنسبة إلى المراكز الصحية، أشار محافظ أربيل إلى هناك "أماكن خاصة في تلك المراكز لتجميع الأدوية، وبإمكان المواطنين تسليمها، وبعدها ستُتلف في أماكن خارج المدينة، دون إلحاق أي أضرار".

وقال خوشناو: "ثبت علمياً أن نفايات الأدوية والمستشفيات لها تأثير كبير على التلوث البيئي، وتستمر آثارها السلبية على المدى الطويل".

في بداية التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، كان أحد أهدافها، تسهيل حصول جميع المواطنين على أفضل الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان مشروع الإصلاح في قطاع الأدوية.

ووفقاً لمديرية ضبط الجودة، بحلول عام 2022، انتهت صلاحية نحو 150 طناً من الأدوية، كما رُفِض غياب الأدوية عن القائمة الوطنية.