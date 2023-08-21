ممثل حكومة الإقليم في واشنطن: العلاقات بين كوردستان والولايات المتحدة قوية

أربيل (كوردستان 24)- قالت ممثل حكومة اقليم كوردستان في واشنطن، تريفة عزيز، اليوم الاثنين 21 آب أغسطس 2023، ان العلاقات بين اقليم كوردستان والولايات المتحدة قوية.

وقالت تريفة عزيز، لكوردستان 24، ان العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة قوية، مشيرة الى أن مهمتها في واشنطن تقضي بالدفاع عن إقليم كوردستان، وعن التشكيلة الحكومية التاسعة.

واضافت تريفة عزيز أيضا إنها التقت مارك سترول، القنصل العام الأمريكي الجديد في أربيل، مؤكدة أنه كان متحمسا جدا للعمل في كوردستان.

قبل بضعة أيام، تم تعيين مارك سترول، القنصل العام للولايات المتحدة، في إقليم كوردستان والتقى مع سفين دزيي، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان.

وتم تعيين تريفة عزيز ممثلة جديدة لحكومة الإقليم لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في 17 تموز 2023، خلفا ممثلة حكومة إقليم كوردستان السابقة بيان سامي عبد الرحمن.

وسبق أن تولت تريفة عزيز منصب مستشارة رفيعة لرئيس الحكومة. وقبل ذلك تدرجت على مدى 25 عاماً بمناصب مختلفة في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. كذلك مثّلت الحزب الديمقراطي الكوردستاني في واشنطن العاصمة خلال تسعينيات القرن الماضي.