سیاسة

دائرة الإعلام والمعلومات وصحة كوردستان تتفقان على خطة مشتركة لتعزيز الوعي الصحي

author_image سوار أحمد
کوردستان دائرة الاعلام وزارة الصحة الوعي الصحي

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس دائرة الإعلام والمعلومات، جوتيار عادل مع وزير الصحة بحكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي اليوم الثلاثاء 22 آب أغسطس 2023، سبل وآليات تعزيز الوعي الصحي لدى مواطني الإقليم.

ووفق بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات، اتفق الجانبان على "العمل المشترك لتوعية المواطنين بأسس الوقاية الصحية السليمة، ووضع الخطط الإعلامية المناسبة للتعريف بالمشاريع الخدمية للوزارة عبر تشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض".

وخلال اللقاء، عرض جوتيار عادل تقريراً خاصاً عن آراء المواطنين في عموم إقليم كوردستان حول قطاع الصحة العامة، مؤكداً أن "دائرة الإعلام والمعلومات مستعدة لمساعدة وزارة الصحة في توعية المواطنين"، فيما اقترح "تشكيل لجنة مشتركة بهذا الخصوص".

من جانبه، أكد وزير الصحة أن "تقرير دائرة الإعلام والمعلومات ينطوي على أهمية وفائدة كبيرتين، وستتعاطى الوزارة معه بجدية واهتمام، كما ستعمل الوزارة مع حكومة الإقليم وفق الإمكانيات المتاحة على تلبية مطالب المواطنين في كافة المدن والمناطق."

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