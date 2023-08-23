وفدٌ من وزارة البيشمركة يصل بغداد لاستكمال إجراءات بدء مهام اللواءين المشتركين

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفدٌ من وزارة البيشمركة صباح اليوم الأربعاء، إلى بغداد لاستكمال إجراءات بدء اللواءين المشتركين مهامهما.

ومن المقرّر أن يجتمع الوفد بوزارة الدفاع العراقية وعددٍ من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وقال نائب الأركان للشؤون الإدارية في وزارة البيشمركة، اللواء الركن هوشمند رشيد، إن وفداً من الوزارة توجّه إلى بغداد لمناقشة الإجراءات الإدارية لبدء اللواءين المشتركين مهامهما.

وأضاف: سيناقش الوفد مع المسؤولين في وزارة الدفاع وغرفة العمليات المشتركة مسألة الرواتب والتسليح واستكمال باقي الإجراءات الأخرى المتعلقة باللواءين المشتركين.

وكانت أربيل وبغداد اتفقتا في وقتٍ سابق، على تشكيل لواءين مشتركين ونشرهما في المناطق الكوردستانية، للسيطرة على تحركات تنظيم داعش.

وينتظر اللواء 20 التابع لوزارة البيشمركة منذ نحو 3 سنوات تولي مهامه، وعدم اكتمال الإجراءات الإدارية، حيث من المتوقّع بدء عمله العام الجاري.