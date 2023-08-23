العراق والأردن يوقّعان مذكرة تفاهم بشأن أمن البلدين

أربيل (كوردستان 24)- وقّع العراق والأردن مذكرة تفاهم مشتركة متعلقة بقضايا أمنية في البلدين، أبرزها تعزيز أمن الحدود.

يأتي ذلك، في أعقاب زيارةٍ أجراها وفدٌ أمني عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، إلى الأردن.

وأعلنت وزارة الدخلية العراقية في بيانٍ لها، إن الشمري وصل العاصمة الأردنية عمان، على رأس وفد أمني، بدعوة رسمية من نظيره الأردني، يرافقه قائد قوات الحدود ومدير مكافحة المخدرات ومدير الأحوال المدنية.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تهدف لتوقيع مذكرة تفاهم ومناقشة تعزيز أمن الحدود المشتركة، والتعاون في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلاً عن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الإعلام الأردني الرسمي، إن وزير الداخلية مازن الفرّاية، وقع مع نظيره العراقي عبد الأمير الشمري اتفاقية تعزيز التعاون بين الدولتين لمواجهة التحديات.

إضافةً إلى تكثيف التعاون في مكافحة الجرائم، وعلى رأسها غسيل الأموال والمخدرات والإرهاب وتكثيف العمل الاستخباري للحد من هذه الجرائم.