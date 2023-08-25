وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ينهي زيارته الى اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أنهى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارة استغرقت يومين إلى إقليم كوردستان والعراق بعد أن عقد عدة اجتماعات في أربيل وبغداد مع كبار المسؤولين الحكوميين والسياسيين.

ووصل هاكان فيدان الى العاصمة الاتحادية بغداد في 22 آب أغسطس 2023، في زيارة رسمية والتقى فيها بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في المحطة الأولى من زيارته، وفي اليوم التالي التقى برئيس الجمهورية العراقية ورئيس الوزراء الاتحادي ورئيس البرلمان وعدد من القادة والأحزاب السياسية العراقية.

بعدها وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على رأس وفد، الى إقليم كوردستان، قادما من بغداد، في وقت متأخر من ليلة 23 آب/أغسطس 2023، والتقى بالرئيس بارزاني ورئيس إقليم كوردستان ورئيس حكومة إقليم كردستان، بعد ساعات من وصوله.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، جدد هاكان فيدان رغبة أنقرة في تطوير العلاقات مع أربيل، قائلا: "حتى في الأوقات التي لم تكون فيها أوضاع العراق مستقرة، كانت أربيل دائما تحظى بالأمان والاستقرار"، مضيفا أن "هذا الاستقرار والتطور الاقتصادي الذي تشهده، أمران مهمان، لذلك نحن مستعدون لتقديم أي مساعدة حتى يستمر هذا الاستقرار، خاصة في مواجهة الإرهاب".

كما استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يوم الخميس (24 آب 2023) وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبحث اللقاء الذي حضره وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، آخر التطورات في العراق والمنطقة وتطوير العلاقات الثنائية.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء مسرور بارزاني على أهمية تعزيز العلاقات مع تركيا في مجال التجارة وتسهيل حركة والسياح من الجانبين.

وكان الموضوع الآخر للاجتماع هو ضرورة وأهمية إعادة استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي وإزالة جميع العقبات والمشاكل في هذا الصدد ، حيث أن وقف الصادرات النفطية قد أضر بجميع الأطراف.