مجتمع

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي وزير النفط الاتحادي بوفاة والده وكريمته وشقيقته

نتقدم إليكم بأحر مشاعر العزاء والمواساة
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وزير النفط العراقي حيان عبد الغني رسالة تعزية

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 25 آب (أغسطس) 2023، نائب رئيس الوزراء، وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في رحيل والده، وفي وفاة كريمته وشقيقته نتيجة حادث سير مؤسف.

وفيما يلي نص التعزيّة:

الأستاذ حيان عبد الغني المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل والدكم المرحوم السيّد عبد الغني السواد، ووفاة كريمتكم وشقيقتكم في حادث سير مؤسف. وإذ نتقدم إليكم بأحر مشاعر العزاء والمواساة، فإننا نبتهل إلى المولى القدير أن يتغمدهم جميعاً بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جنانه، وأن ويلهمكم وعائلتكم الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

25 آب 2023

 

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