وزارتا البيشمركة والدفاع العراقية تتوصلان لاتفاقٍ نهائي بشأن اللواءين المشتركين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة عن توصّلها مع وزارة الدفاع العراقية لاتفاقٍ نهائي بشأن تشكيل اللواءين المشتركين.

وقال نائب رئيس أركان البيشمركة، اللواء هوشمند رشيد، إن الجانبان توصّلا لاتفاقٍ نهائي وبدأت مراجعة قائمة المنتسبين، على أن تبدأ التدريبات في غضون شهر، قبل أمر تعيينهم.

وأشار أن التحالف الدولي سيُسلّح اللواءين، حيث من المقرر تشكيل لجنة مشتركة من البيشمركة والجيش العراقي لتحديد مناطق انتشار عناصر اللواءين.

إلى ذلك، أكّد اللواء هوشمند رشيد خلال حديثٍ لـ كوردستان 24، أنه "يجب إجراء تغييراتٍ على قائمة المنتسبين، بسبب وجود بعض البيانات بحاجة إلى تدوين".

وقال: بعد صدور أمر التجنيد، ستبدأ التدريبات في غضون شهر، وقد خُصِّصت رواتب من من الموازنة العراقية، وسيحصل أفراد اللواءين على رواتبهم عند تولي مهامهم.

ويتكوّن كل لواء مشترك من 7500 فرد، مناصفة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، ولكل منهما 3750 فرداً.

يأتي تشكيل اللواءين المشتركين، ضمن الإجراءات المتّخذة لضبط الفراغات الأمنية بين البيشمركة والقوات العراقية.

وبحسب خبراء عسكريين، فإنه لا يمكن للواءين ضبط الحدود والفراغات الأمنية، معتبرين أنه في حال نجاح التجربة، سيتم العمل على تأسيس ألوية أخرى مشتركة.