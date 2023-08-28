أمن

وزارتا البيشمركة والدفاع العراقية تتوصلان لاتفاقٍ نهائي بشأن اللواءين المشتركين

سيتولّى التحالف الدولي مهمة تسليح اللواءين، ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة من البيشمركة والجيش العراقي لتحديد مناطق انتشار تلك القوات
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان اللواءين المشتركين هوشمند رشيد وزارة البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة عن توصّلها مع وزارة الدفاع العراقية لاتفاقٍ نهائي بشأن تشكيل اللواءين المشتركين.

وقال نائب رئيس أركان البيشمركة، اللواء هوشمند رشيد، إن الجانبان توصّلا لاتفاقٍ نهائي وبدأت مراجعة قائمة المنتسبين، على أن تبدأ التدريبات في غضون شهر، قبل أمر تعيينهم.

وأشار أن التحالف الدولي سيُسلّح اللواءين، حيث من المقرر تشكيل لجنة مشتركة من البيشمركة والجيش العراقي لتحديد مناطق انتشار عناصر اللواءين.

إلى ذلك، أكّد اللواء هوشمند رشيد خلال حديثٍ لـ كوردستان 24، أنه "يجب إجراء تغييراتٍ على قائمة المنتسبين، بسبب وجود بعض البيانات بحاجة إلى تدوين".

وقال: بعد صدور أمر التجنيد، ستبدأ التدريبات في غضون شهر، وقد خُصِّصت رواتب من من الموازنة العراقية، وسيحصل أفراد اللواءين على رواتبهم عند تولي مهامهم.

ويتكوّن كل لواء مشترك من 7500 فرد، مناصفة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، ولكل منهما 3750 فرداً.

يأتي تشكيل اللواءين المشتركين، ضمن الإجراءات المتّخذة لضبط الفراغات الأمنية بين البيشمركة والقوات العراقية.

وبحسب خبراء عسكريين، فإنه لا يمكن للواءين ضبط الحدود والفراغات الأمنية، معتبرين أنه في حال نجاح التجربة، سيتم العمل على تأسيس ألوية أخرى مشتركة.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف