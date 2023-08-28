أمن

قتلى وجرحى جراء حادثٍ مروري لحافلة زوارٍ إيرانيين في واسط

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية لزوار إيرانيين
صورة أرشيفية لزوار إيرانيين
العراق زوار الأربعينية أربعينية الحسين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مصادر أمنية عراقية في محافظة واسط، عن مقتل وإصابة 21 إيرانياً من زوار أربعينية الإمام الحسين في حادث انقلاب حافلتهم.

المصادر ذاتها، أكّدت أن 5 إيرانيين فقدوا حياتهم، بينما أصيب 16 آخرين بجروح متفرّقة جراء انقلاب حافلة ركاب من نوع "كوستر" على طريق بدرة- دبوني شرقي محافظة واسط.

وبحسب صفحاتٍ إعلامية محلية، كانت الحافلة في طريقها إلى مدينة كربلاء تزامناً مع إحياء  أربعينية مقتل الحسين.

ويوافق العشرين من شهر صفر، من كل عام، مرور 40 يوماً على مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في معركة كربلاء على يد جيش عبد الله بن زياد.

وتحوّلت أربعينية الحسين إلى حدثٍ سنوي يحييه ملايين الشيعة حول العالم، من خلال زيارة قبر الحسين في مدينة كربلاء العراقية.

وشارك في الأربعينية عام 2022، أكثر من 20 مليون شخص، بينهم 15 مليون عراقي، و5 ملايين أجنبي من نحو 80 دولة، غالبيتهم قدموا من إيران.

 

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