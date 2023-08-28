مجتمع

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل المطران ربّان القس

لقد كان المطران المرحوم ربّان القس، شخصية وطنية، ومدافعاً قوياً عن كوردستان
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني رسالة تعزية مطران الكنيسة الكلدانية المطران ربّان القس

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 28 آب (أغسطس) 2023، برحيل الشخصية الكوردستانية المعروفة ومطران الكنيسة الكلدانية المطران ربّان القس.

وفيما يلي نص التعزية:

تلقينا ببالغ الأسف والحزن، نبأ وفاة الشخصية الكوردستانية البارزة، مطران الكنيسة الكلدانية، المطران ربّان القس.

لقد كان المطران المرحوم ربّان القس، شخصية وطنية، ومدافعاً قوياً عن كوردستان، ولا سيّما ثقافة التعايش السلمي بين مختلف المكونات.

وإذ نعرب عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة إلى غبطة بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاردينال مار لويس ساكو، والأخوات والإخوة الكلدان وكافة المسيحيين في كوردستان، وأسرة الفقيد الكريمة، فإننا نسأل المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

 

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