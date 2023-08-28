دفن جثمان مطران الكنيسة الكلدانية في قرية "کانێ" بدهوك غداً الثلاثاء

أربيل (كوردستان 24)- توفي اليوم الاثنين 28 آب 2023 الشخصية المسيحية البارزة، والمطران السابق للكنيسة الكلدانية المطران ربّان القس في مستشفى آزادي بمدينة دهوك، عن عمر ناهز 74 عاماً.

ولد المطران ربان القس سنة 1949 في قرية "کانێ" التابعة لقضاء "ئامێدی" (العمادية) بمحافظة دهوك، وكان قسيساً لمدة 50 عاماً، ثم بعد العام 2002 أصبح مطراناً.

الشخصية الكلدانية المطران ربان القس، كان يحظى باحترام كافة المكونات الدينية والقومية في كوردستان، كما كان يقدم يد العون للفقراء بغض النظر عن دينهم.

وعزى الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين بوفاته، وقال إن "المغفور له، المطران ربان القس كان له دور كبير في نشر ثقافة التعايش بين الأديان، والقوميات في كوردستان، ودعم شرعية قضية شعب كوردستان".

كما أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بيان نعوة بمناسبة وفاته، وقال "تلقينا ببالغ الأسف والحزن، نبأ وفاة الشخصية الكوردستانية البارزة، مطران الكنيسة الكلدانية، المطران ربّان القس".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "المطران المرحوم ربّان القس، كان شخصية وطنية، ومدافعاً قوياً عن كوردستان، ولا سيّما ثقافة التعايش السلمي بين مختلف المكونات".