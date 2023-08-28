قوة من الجيش العراقي تداهم قرية "تۆپزاوە" في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- داهمت قوة من الجيش العراقي، اليوم الاثنين 28 آب 2023، قرية "تۆپزاوە" في كركوك، وانتشرت في القرية دون سابق إنذار، مما أثار الذعر بين أهالي القرية.

وقال مراسل كوردستان24 في كركوك، إن قوة من الفرقة الـ 11 في الجيش العراقي مزودة بآليات عسكرية داهمت قرية (تۆپزاوە) في كركوك، ودخلت إلى قاعة الأنفال في القرية، وتود احتلالها.

من جهتهم، قال بعض سكان القرية لـ كوردستان24، إن تلك القوة المزودة بالأسلحة والآليات الثقيلة انتشرت بداخل القرية.

وبحسب سكان القرية، فإن الهدف من قدوم تلك القوة إلى القرية هو احتلال أراضي الكورد هناك، والتي حاولت وزارة الدفاع العراقية كذلك احتلالها مؤخراً.

ومنذ أحداث الـ 16 من أكتوبر تشرين الأول 2017، يتعرّض الكورد في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان، لمضايقات القوات العراقية والوافدين العرب.

وتقع قرية "تۆپزاوە" في جنوب كركوك، وسكانها كورد، إضافة إلى أنهم المالكون الأصليون للأراضي الزراعية في تلك المنطقة، ومنذ أحداث الـ 16 من أكتوبر تشرين الأول 2017، تعرض سكان القرية مرات عديدة لضغوط من الجيش العراقي لإخلائها.

في العام 1975 قام النظام العراقي السابق بمصادرة أراضي قرية "تۆپزاوە" إلى جانب عدة قرى أخرى في المنطقة، حيث تم وضعها تحت إشراف وزارات المالية والبلديات والدفاع، ومن ثم تم توزيعها على العرب الوافدين.

وفي الفترة الماضية، حاولت وزارتا البلديات والدفاع العراقيتان إعادة بناء القاعدة العسكرية القديمة في المنطقة، وإنشاء وحدات سكنية لضباط وموظفي قوات الأمن العراقية على مساحة 4500 دونماً في أراضي المزارعين الكورد، إلا أنه تم إحباط تلك المحاولات في الوقت المناسب.

ورغم حصول العرب على تعويضات رسمية عام 2003 وعادوا إلى مناطقهم الأصلية، إلا أنهم الآن وبدعم من الجيش العراقي والحشد الشعبي وبكتب مزورة موقعة من محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري عادوا للمطالبة بأراضي 12 قرية تبلغ مساحتها ما يزيد على 63 ألف دونم.

وكانت لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، أصدرت في الـ 19 من يونيو حزيران 2023 قراراً بإلغاء قرارات التغيير الديموغرافي التي اتخذها النظام السابق في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها.

وأظهرت وثيقة رسمية موقعة من رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 هادي العامري، أكدت تنفيذ القرار 29 لعام 2012 القاضي بإلغاء جميع العقود والإجراءات التي نفذتها ما تسمى بـ(لجنة شؤون الشمال) في مجلس قيادة الثورة المنحل والتي ملّكت أراضي الكورد والتركمان للعرب ضمن سياسات التعريب والتغيير الديموغرافي.