استمرار توافد الزوار الشيعة عبر منفذ حاج عمران

أربيل (كوردستان 24)- لليوم الثاني عشر يستمر توافد الحجاج الشيعة للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين، من إيران وتركيا وروسيا وجورجيا وكازاخستان وأذربيجان عبر بوابة حاجي عمران الدولية.

وتجرى مراسم أربعينية الإمام الحسين في العراق وعدد من الدول سنوياً في 20 من صفر حسب التقويم الهجري، وفي العراق يقصد الملايين من أتباع المذهب الشيعي مرقد الإمام الحسين في كربلاء للتعبير عن حزنهم.

وقال المتحدث باسم بوابة حاجي عمران الدولية، سيروان حسين، لكوردستان24، ان "استعداداتنا اكتملت بإضافة 41 جهاز كمبيوتر للجوازات ومع 14 جهازا يمكن أن يمر 55 زائرا لمدة دقيقة، كما تم توفير أماكن إقامة للنساء والرجال بشكل منفصل مع أماكن للصلاة وكافة المستلزمات الأخرى".

وقال سالار تحسين، مدير مكتب بوابة حاجي عمران للإسكان والجوازات، لكوردستان24 إن 28 ألف حاجا وصلوا حتى الآن في وقت بدأت فيه العودة حيث عاد حتى الآن 8 آلاف حاج".

وتظهر إحصائيات معبر حاج عمران، انه ومنذ الثامن عشر من الشهر الجاري، دخل نحو 60 الف حاج، معظمهم من الحجاج الشيعة الإيرانيين، عبر بوابة حاجي عمران الدولية، وقد تمت الاستعدادات بين ايران وإقليم كوردستان لدخول 500 الف حاج.

وفي 26 من شهر آب الجاري قال القنصل العام الإيراني في أربيل، نصر الله رشندي، في مؤتمر صحفي إنه يأمل أن "يصلي الحجاج الذين يزورون المناطق المقدسة من أجل شعب وحكومة كوردستان على جميع الخدمات التي قدموها". وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان بذلت قصارى جهدها لمساعدة الحجاج.

وأربعينية الامام الحسين من أبرز المناسبات الدينية لدى المسلمين وبالذات لدى الشيعة، يحيونها بزيارة ضريح الحسين بن علي بن أبي طالب في كربلاء، وهو ثالث الأئمة لدى الشيعة، وكذلك يزورون ضريح أخيه أبو الفضل العباس، المجاور له.

ويستمر توافد الزوار حتى السادس من شهر أيلول المقبل.

ويشارك ملايين الشيعة من داخل العراق وخارجه كل عام، لإحياء مناسبة أربعينية الإمام الحسين بن علي بن ابي طالب، والتي تعد من ابرز المناسبات الدينية للمسلمين الشيعة.

ومنفذ حاج عمران الحدودي هو منفذ حدودي في إقليم كوردستان، يطل على محافظة أذربيجان الغربية في إيران، وقد أقر رسميا في أواسط نيسان من عام 2008، وكان له حينئذٍ بوابتان، ثم فُتحت بوابة ثالثة للمنفذ يوم 13 نيسان 2022.

ويستخدم منفذ حاج عمران لنقل المسافرين والسياح والتجارة، بين الإقليم وإيران.