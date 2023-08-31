طهران ودمشق تعربان عن معارضتهما للتحركات الأمريكية في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن رفض بلاديهما للتحركات الأمريكية في المنطقة.

ووصل وزير الخارجية الإيراني مساء يوم الأربعاء إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية، والتقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وناقشا أهم القضايا الثنائية وأهم الاتفاقات بين البلدين.

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الإيراني، "أجرينا مناقشات مطولة حول الكثير من القضايا وحول العلاقات الثنائية التي تسير دائماً باتجاه إيجابي ومتابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق".

وتابع أنه "تم مناقشة التحديات التي تتعرض لها سوريا وإيران، ومناقشة استمرار السياسات العدائية من قبل واشنطن والغرب ضدهما وخاصة الاستثمار في الإرهاب من أجل تحقيق غايات سياسية معروفة للجميع".

وأضاف أنه تم البحث بشكل معمق حول أهم التطورات الدولية وأحدثها توسيع مجموعة بريكس الأمر الذي يعزز التعددية القطبية التي تثبت أنها الحل الوحيد للمشاكل التي يواجهها العالم.

وبدوره قال عبد اللهيان، "ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وأحدثها على مطار حلب الدولي، وشدد على أنه لن تبقَ تلك الاعتداءات دون رد".

وتابع أنه تم "مناقشة موضوع مواصلة محاربة الإرهاب والممارسات الأمريكية لإعادة تنظيم تلك الجماعات وتواجد القوات الأمريكية غير الشرعية على الأراضي السورية بذريعة مكافحة الإرهاب".