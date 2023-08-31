يحيى رسول: تنسيق عال مع الأجهزة الأمنية بكوردستان وحققنا عمليات نوعية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، اليوم الخميس، عن تنسيق عال مع الأجهزة الأمنية في اقليم كردستان، فيما اشار الى تحقيق عمليات نوعية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رسول قوله، ان "خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تقوم بالتنسيق بين جميع الاجهزة الاستخباراتية ومنها استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية الاستخبارات العسكرية والاستخبارات والأمن وجهاز المخابرات والأمن الوطني".

وبين أن "خلية الاستهداف تكون مسؤولة عن جمع المعلومات وتحديدها لتعرض على القيادة العسكرية في قيادة العمليات المشتركة ويتم اتخاذ القرار بملاحقة العناصر الإرهابية سواء بضربات جوية أو بعملية نوعية".

وأضاف رسول، أن "هناك تنسيقاً عال بين جميع الأجهزة الأمنية في اقليم كوردستان وأجهزة الاستخبارات، إذ حققنا عمليات نوعية من خلال التعاون والتنسيق، وكذلك إلقاء القبض على عدد من المطلوبين في قضايا الإرهاب".

وتابع أن "‏الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع تقوم بعمل كبير من خلال نصب الجسور ورفع الألغام وفتح الطرق، وكذلك متواجد حالياً ضمن الجهد الخدمي الحكومي، إذ تقوم بعمليات وجهد خدمي كبير لعدد من المناطق التي تتواجد فيها من خلال رفع الأنقاض وفتح الطرق ومساعدة المواطنين والعمل المشترك ما بينها وبين الجهد الخدمي للحكومة العراقية".