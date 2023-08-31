أربيل (كوردستان 24)- في إطار الدعم والتسهيلات التي توفرها حكومة إقليم كوردستان للمصابين بالأمراض المزمنة، تواصل المؤسسات والمراكز الصحية إجراء الفحوصات بواسطة جهاز البيتيسكان وتقديم العلاجات الطبية المطلوبة مجاناً لمرضى السرطان.

وبحسب التقارير الحكومية، فإنه خلال النصف الأول من العام الجاري، تم ٳجراء 910 فحص بيتيسكان لمرضی السرطان بتكلفة بلغت 637 مليون دينار، وبما يعادل 750 دولار للمريض الواحد، فضلاً عن ذلك فإنه تم خلال الفترة المذكورة إرسال 69 مريضاً ٳلی الولايات المتحدة الأمريكية لٳجراء اختبار ٲونكوتا بتكلفة 251 مليون دينار

ميفان، والد ٲحد مرضی السرطان، قال لدائرة الإعلام والمعلومات: ابني البالغ 9 سنوات مصاب بالسرطان، وٳجراء الفحوصات لهذا المرض باهظة الثمن، ولولا مساعدة حكومة الإقليم وتوفير العلاج المجاني له لما استطعنا معالجته بتاتاً، وعليه نقدم شكرنا لحكومة الإقليم علی تلك المساعدة.

ويعد صندوق مكافحة السرطان ٲحد ٲهم الخدمات الحكومية المستمرة لمرضی السرطان، حيث تم خلال النصف الٲول من هذا العام ٳنفاق ٲكثر من ملیاري دينار علی عمليات زراعة الدماغ ل 47 مريضاً في الخارج، وكذلك تم إنفاق 408 مليون دينار علی العمليات الجراحية داخل الإقليم و 468 مليون دينار خارجه.

ويشير هَردي جواد، مدير مستشفی ناناكلي إلى أن "حكومة الإقليم تحاول مساعدة المرضی وعلاجهم من خلال صندوق مساعدة مرضی السرطان، وفي حال عدم توفر الجراحة المطلوبة في المستشفيات العامة لٲي سبب من الٲسباب فسيتم ٳجراؤها في المستشفيات الخاصة داخل الٳقليم"، مضيفاً "وإذا تطلّب الٲمر ٳرسالهم ٳلی الخارج فيتم ذلك عن طريق اللجان الطبية المعنية بذلك".

كما خصص مجلس وزراء إقليم كوردستان ميزانية سنوية بنحو 7 مليارات دينار لشراء الٲدوية باهظة الثمن من خارج ميزانية الصندوق المخصص لمرضی السرطان، وفق ما ذكرت دائرة الإعلام والمعلومات.