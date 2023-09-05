سیاسة

الرئيس بارزاني يعزّي بوفاة الشاعر والمترجم الكوردي جلال زنكبادي

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني جلال زنكبادي

أربيل (كوردستان 24)- عزّى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، بوفاة الشاعروالاديب والمترجم، جلال زنكبادي في أحد مستشفيات أربيل.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة تعزية، "بحزن بالغ تلقينا نبأ وفاة الشاعروالاديب والمترجم، جلال زنكبادي، أقدم تعازي الحارة لأسرة الفقيد ومعارفه وأصدقائه وكافة الأدباء والكتاب في كوردستان، وأسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جنانه ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

وتوفي الأديب والشاعر والمترجم الكوردي المعروف، جلال زنكابادي اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 72 عاما، في أحد مستشفيات مدينة اربيل بعد صراع مع المرض.

وجلال حسين زنكابادي، من مواليد عام 1951، كاتب وقاص ومترجم معروف في سماء الأدب العربي والكوردي، وفي رصيده العديد من المؤلفات باللغتين الكوردية والعربية، كما ترجم كتباً ومؤلفات من روائع الأدب الفارسي والتركي والإنكليزي والإسباني.

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