مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع غدا بشأن توزيع الرواتب وارسال 500 مليار دينار من بغداد

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع مجلس وزراء إقليم كوردستان يوم غد الأربعاء، لبحث موضوع رواتب موظفي الإقليم، وارسال 500 مليار دينار من بغداد.

وبحسب المعلومات الواردة لكوردستان24، فإن اجتماع حكومة إقليم كوردستان يوم غد، سيبحث آخر المباحثات بين أربيل وبغداد ومسألة تحويل 500 مليار دينار، من الحكومة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني يوم الاثنين لكوردستان24، إن مجلس وزراء كوردستان سيتخذ قراره النهائي في جلسة الأربعاء المقبل بخصوص إرسال بغداد 500 مليار دينار شهرياً إلى الإقليم "كمنحة" لدفع رواتب الموظفين.

واضاف بيشوا هوراماني تعليقا على إرسال بغداد 500 مليار دينار شهرياً إلى الإقليم، إن "ما تم إقراره لا يرتبط بأي شكل بالاتفاق السياسي والقانوني والدستوري والأخلاقي المبرم بين إقليم كوردستان والعراق، ولا يصل إلى نصف المبلغ المطلوب لدفع رواتب موظفي الإقليم، والذي يتجاوز 900 مليار دينار شهرياً".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كوردستان ستجتمع يوم الأربعاء المقبل، والأطراف المشكلة والمشاركة في الحكومة ستعطي رأيها بشأن قضية الـ 500 مليار دينار"، مشدداً على أن "حكومة الإقليم منذ تشكلها لم تُعطى القرارات فيها بشكل فردي، بل باستمرار تشارك كل الأطراف المشاركة في الحكومة باتخاذ القرارات"، لافتاً إلى أن "المبلغ الذي سترسله الحكومة الاتحادية إلى الإقليم يشبه الصدقة!".