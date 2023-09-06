أكثر من مليوني زائر يغادرون العراق بعد أداء الأربعينية

أربيل (كوردستان 24)- غادر أكثر من مليوني زائرٍ أجنبي الأراضي العراقية إلى بلادهم بعد المشاركة في أربعينية الإمام الحسين بمدينة كربلاء.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، إن المعابر الحدودية مع العراق المشمولة باستقبال زائري الأربعينية "شهدت حركة عكسية على شكل دفعات".

مؤكّداً أن "عدد المغادرين من العراق إلى بلدانهم بلغ أكثر من (2) مليون زائر بعد إكمالهم الزيارة"، وفق وكالة الأنباء (واع).

ولفت الوائلي إلى أن الجهات المعنية بذلت "أقصى الجهود من أجل ضمان استمرار نجاح الخطط الخدمية والأمنية المعدة لتأمين مراسم الإحياء" .

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الاثنين، عن دخول أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون زائر أجنبي إلى العراق لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، أن عدد السيارات والمركبات التي دخلت البلاد "بلغت 8478 مركبة".

بينما بلغ أعداد الوافدين منذ بداية مراسم الأربعينية 3 ملايين و587 ألف و959 زائر.

وكانت قيادة العمليات المشتركة توقّعت في وقتٍ سابق، أن تصل أعداد زوار أربعينية الحسين القادمين من خارج العراق إلى نحو 7 ملايين زائر.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي حينها، "نتوقع وصول من 5 إلى 7 ملايين زائر أجنبي".

ويوافق العشرين من شهر صفر، من كل عام، مرور 40 يوماً على مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في معركة كربلاء.

وتحوّلت أربعينية الحسين إلى حدث سنوي يحييه ملايين المسلمين الشيعة حول العالم، من خلال زيارة قبر الحسين في مدينة كربلاء العراقية.

وشارك في الأربعينية عام 2022، أكثر من 20 مليون شخص، بينهم 15 مليون عراقي، و5 ملايين أجنبي من نحو 80 دولة، غالبيتهم قدموا من إيران.