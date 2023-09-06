لأوّل مرّة باللغة الكوردية.. ترجمة مجموعة شعرية كاملة لشاعر سعوديّ

أربيل (كوردستان 24)- عن منشورات رامينا في لندن صدر حديثاً كتاب (Rûyê Xembariyê Baş Nas Dikim) وهي ترجمة لديوان (أعرف وجه اليأس جيداً) للشاعر والقاص السعودي حاتم الشهري.

تحتوي المجموعة التي ترجمها الشاعر والمترجم الكوردي ياسين حسين على ثلاثة وثلاثين قصيدة، وتقع في ٧٨ صفحة، وهي تُعد أول عمل مترجم من الأدب السعودي إلى اللغة الكوردية (اللهجة الكرمانجية).

يقول المترجم ياسين حسين في مقدمة الكتاب إن قصائد حاتم الشهري، بالرغم من الحزن واليأس واللامبالاة التي تظهرها، إلا أنها لا تخلو من الأمل أيضاً. إنها قصائد حزينة، غارقة في الحب والصداقة والقسوة في آن واحد، ويوظف الشاعر فيها لغة هادرة ومتماسكة بطريقته الشعرية الخاصة بمقارعة الأسى.

يُضيف المترجم في مقدمته أن قصائد الشهري تستحق الترجمة لجميع اللغات، لأنها تنساب إلى القلب بلغته السلسة والمرنة، ومفرداته القاسية أيضاً، بدون أية حواجز.

أما عن ترجمة المجموعة إلى اللغة الكوردية وأهميتها يؤكّد عبدالله ميزر المدير التنفيذي لمنشورات رامينا أنّ منشورات رامينا تحرص على تشكيل جسر أدبيّ وثقافيّ وإنسانيّ بين العالمين العربيّ والكورديّ، وذلك بتعزيز سلسلة ترجمة الأدب العربي إلى اللغة الكوردية، وترجمة أعمال أدبية من الكوردية إلى العربية أيضاً.

ويضيف عبدالله ميزر: نعمل الآن على ترجمات أخرى إلى الكوردية تتّسم بقبول الآخر وبروح إنسانية عالية من دول عربية عديدة سترى النور في الفترات القريبة المقبلة. كما نحرص في منشوراتنا على بناء جسور بين العوالم الأدبية في الشرق الأوسط وخارجها عبر لغات عديدة.

وجدير بالذكر الذكر أن حاتم الشهري شاعر وإعلامي ومؤلف لـ 14 كتاب في الحقل الأدبي، وهو وكيل أدبي معتمد مرخص من وزارة الثقافة السعودية، وتُرجمت نصوصه إلى لغات عديدة.