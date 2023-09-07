محافظ أربيل: إنارة أحد أهم جسور ناشفيل الأمريكية بعلم كوردستان هو احترام لنضال شعبنا

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، الذي يجري زيارة حالية لمدينة ناشفيل الأمريكية، ان إنارة أحد أهم جسور ناشفيل الأمريكية بعلم كوردستان، هو احترام لنضال شعبنا وتقدير لكفاحه.

ووصل محافظ أربيل أوميد خوشناو والوفد المرافق له، يوم الثلاثاء إلى مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، للمشاركة في مراسيم توقيع اتفاقية التوأمة بين أربيل وناشفيل.

وقال أوميد خوشناو، لكوردستان24، "ليس بوسعي وصف شعوري وأنا أرى أحد أهم الجسور في مدينة ناشفيل الأمريكية يضيء بعلم كوردستان، وذلك احتراما لنضال شعب كوردستان، وتقديرا لزيارتنا ووجودنا في المدينة".

وأضاف خوشناو "يحزنني أن يستشهد الكورد في مدينة كركوك والتي هي مدينة من وطني، لأنهم يحملون علم كوردستان وفي الوقت نفسه تُضاء الجسور بعلمنا هنا".

وتهدف الزيارة التي تستمر لعدة أيام، إلى توقيع اتفاقية التوأمة بين أربيل وناشفيل المقرر إجراءها في التاسع سبتمبر أيلول الجاري، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية الأميركية وعدد من صناع القرار في الولايات المتحدة.

إعلان التوأمة بين أربيل وناشفيل كان نتاج 3 سنوات من الدراسة، من خلال زيارات متتالية أجرتها وفود بمدينة ناشفيل للاطلاع على أوضاع أربيل عن كثب من جميع النواحي.

وتوصف ناشفيل بكوردستان الصغرى، نسبةً لوجود عددٍ كبير من أبناء الجالية الكوردية فيها، وباتت محل اهتمام المسؤولين في أربيل، للاستفادة من التطور الموجودة في تلك المدينة.