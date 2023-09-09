طائرة بدون طيار تقصف قرية في قضاء ماوت بالسليمانية

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان اليوم السبت ان طائرة بدون طيار قصفت قرية في قضاء ماوت بمحافظة السليمانية ما أدى الى نشوب حريق في القرية دون وقوع خسائر بشرية.

وقال قائممقام قضاء ماوت كامران حسن لكوردستان24 "قصفت طائرة بدون طيار قرية باساو التابعة لقضاء ماوت عند الساعة 09:10 صباح هذا اليوم".

وأضاف كامران حسن "أسفر القصف عن حريق في القرية، وفرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق الذي وقع جراء القصف".

وأكد قائممقام قضاء ماوت كامران حسن "ان القصف لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية".

وسبق أن استهدفت تركيا عبر طائرتها الحربية ومسيّراتها الجوية قضاء ماوت والقرى المحيطة، أسفرت في بعض المرات عن سقوط جرحى وإلحاق أضرار في ممتلكات القَرويين.

وكانت طائرة مسيرة تركية قد استهدفت عنصرين من عناصر حزب العمال الكوردستان يوم 4 حزيران 2023 في منطقة وادي سويلة بين قريتي كلالة وقاميش التابعتين لقضاء ماوت.

بسبب تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، تعرضت المنطقة للقصف عدة مرات في الماضي، وتسببت في وقوع خسائر مادة فادحة في ممتلكات القرويين في قرى وبلدات المناطق الحدودية.