الدولار يسجّل ارتفاعا طفيفا في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الأحد 10 أيلول 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 154.700 دينار عراقي
100 يورو = 167.000 دينار عراقي
100 جنيه استرليني = 194.000 دينار عراقي
100 ليرة تركي = 5850 دينار عراقي
100.000 تومان إيراني = 32000 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2029 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 490.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 430.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 370.000 دينار عراقي