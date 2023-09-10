ثلاث مناطق معرضة لخطر التصحر في كوردستان ومطالبة للأمم المتحدة بالمساعدة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان عبد الرحمن صدّيق اليوم الأحد 10 أيلول سبتمبر 2023، عن ثلاث مناطق معرضة لخطر التصحر في إقليم كوردستان.

وقال صديق في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، أنه لا توجد إحصائيات محددة عن نسبة التصحّر في إقليم كوردستان.

وأضاف، أن الهيئة طلبت من الأمم المتحدة مساعدتها في تخضير المناطق الثلاث وهي: كرميان، وجنوب دهوك، وغرب أربيل، كونها معرضة لخطر التصحر.

وأكد عبد الرحمن صديق، إن هناك إنجازات في إقليم كوردستان في مجال حماية البيئة ليست في أجزاء أخرى من العراق، منها استخدام الغاز المحروق لإنتاج الكهرباء واستخدام الطاقة النظيفة للغرض نفسه.

وحول التعاون بين هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان ووزارة البيئة العراقية، قال عبد الرحمن صديق: "لدينا كهيئة بيئة كوردستان اتصالات مع وزارة البيئة العراقية وسيشارك ممثلنا في جميع اجتماعاتهم".

سيعقد مؤتمر تغير المناخ في نهاية نوفمبر في دبي ، وسيحضره رئيس هيئة البيئة في حكومة إقليم كوردستان ووزارة البيئة العراقية.